محافظ إب يلتقي اللجنة الرئاسة المكلفة بحل مشاكل الاراضي بالمحافظة [07/يناير/2019] إب ـ سبأ:

التقى محافظ إب عبدالواحد صلاح، اليوم اللجنة الرئاسية المكلفة بحل مشاكل الأراضي بالمحافظة.



واستعرض اللقاء الحلول المناسبة لمنع إزدواجية المهام والإختصاصات بين المرافق الحكومية وآلية تفعيل المكاتب الخدمية، وخاصة في ظل الظروف الراهنة.



وأقر اللقاء الإجراءات الكفيلة بالحد من عدم التدخل في قضايا الأراضي، وتفعيل دور الأجهزة المختصة في هذا الجانب ودعم إستقلالية القضاء.



كما أقر عقد لقاء موسع لمناقشة الجوانب المتعلقة بمشكلات الأراضي بمافيها المملوكة للدولة والتابعة للأوقاف بهدف وضع المعالجات الناجعة لها وبما يكفل حماية وحفظ ممتلكات الدولة والمواطنين، ويسهل الإجراءات المتعلقة بالعقارات ويمنع حالات السطو على أراضي الغير أو الإعتداء عليها .



كما أستعرض اللقاء الملامح الرئيسية للخطة الإستراتيجية الشاملة للمحافظة بمساراتها الثلاث الإسعافي 2019م ، والمواكب 2919م_ 2020 ، ومرحلة ما بعد إنتهاء العدوان 2020م_ 2030 م .



في غضون ذلك ناقش أمين عام المجلس المحلي لمحافظة إب أمين الورافي مع اللجنة الرئاسية الجوانب المتعلقة بمستوى الأداء والانجاز في المحافظة في كافة القطاعات الخدمية والايرادية .



وتطرق اللقاء إلى عدد من المهام والواجبات اللازم تنفيذها لخدمة المحافظة والمواطنين .



حضر اللقاء وكيلا المحافظة صادق حمزة وقاسم المساوى ومدير عام اللجنة الفنية للمناقصات المهندس عصام المخادري ومدير عام فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عبدالفتاح الجهلاني ومديرعام المراجعة الداخلية محمد المضواحي.

سبأ