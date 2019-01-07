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مجلس القضاء يوافق على نقل عدد من أعضاء السلطة القضائية للعمل في بعض المحاكم والنيابات
[07/يناير/2019] صنعاء - سبأ:
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل.

وفي الإجتماع أقر المجلس تشكيل لجنة لدراسة التقرير الإحصائي للعام 2017م المرفوع من وزارة العدل وكذا الإحصائية القضائية لعدد من المحاكم للعام ذاته والمرفوعة من هيئة التفتيش القضائي مع نتائج ملاحظات الأمانة العامة للمجلس على الإحصائيتين إضافة إلى دراسة اللجنة لمشروع نموذج إحصائية قضايا المحاكم على مستوى كل قاض ٍ لمختلف محاكم الجمهورية مع خلاصه بالرسوم القضائية على أن ترفع اللجنة نتائج عملها إلى المجلس في اقرب وقت ليتسنى له اتخاذ القرار المناسب في الموضوع.

ووجه المجلس في اجتماعه بإعادة خطة المحكمة العليا للعام 2019م إلى المحكمة العليا لمراجعتها في ضوء ما ورد من نتائج دراسة وتحليل الأمانة العامة للمجلس للخطة.

كما أقر المجلس تقرير أداء هيئة التفتيش القضائي للنصف الأول من العام 2018م، مسجلا الشكر للهيئة على الجهد المبذول.

ووافق المجلس على ترشيح أحد أعضاء النيابة العامة، للعمل محاميا عاما لنيابات الأموال العامة بناء على عرض النائب العام.

كما وافق المجلس على نقل أحد القضاة للعمل عضوا بالشعبة التجارية في محكمة استئناف محافظة الحديدة إلى جانب عمله السابق، وكذا نقل قاض أخر للعمل رئيسا لمحكمة بيت الفقيه الابتدائية بمحافظة الحديدة بناء على عرض رئيس هيئة التفتيش القضائي.

ووافق المجلس على نقل أحد أعضاء النيابة العامة للعمل عضوا بنيابة شرق ذمار الابتدائية بناء على المقترح المرفوع من النائب العام.

وناقش المجلس عرض رئيس هيئة التفتيش القضائي بشأن إعادة احد القضاة للعمل في السلطة القضائية ووافق المجلس على ذلك، ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

كما ناقش عددا من المواضيع المدرجة في جدول أعماله وأتخذ بشأنها القرارات المناسبة وأقر  محضره السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
سبأ
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