مناقشة الجوانب المتصلة بتشكيل مجلس فني بمحافظة صنعاء [07/يناير/2019] صنعاء - سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة صنعاء اليوم برئاسة المحافظ حنين محمد قطينة الجوانب المتصلة بتشكيل مجلس فني بالمحافظة.



وكلف الاجتماع الذي ضم وكلاء المحافظة فارس الكهالي ويحيى السياني ويحيى الحيمي وخالد الأجرب.. وكيل المحافظة للشئون الفنية المهندس صالح المنتصر، لإعداد تصور لتشكيل مجلس فني بالمحافظة للإشراف على كافة الجوانب الفنية.



كما كلف وكلاء المحافظة لمراجعة خطط المكاتب التنفيذية للعام 2019 كلا بحسب اختصاصه خلال مدة أقصاها يومين.



وأكد الاجتماع على ضرورة توفير مبنى لمكاتب الأشغال والأوقاف والأراضي وتفعيل خدمة الجمهور بما يكفل تحسين مستوى الخدمات. . مشددا على أهمية حصر كافة أراضي وممتلكات الوقف والدولة بالإضافة إلى حصر الممتلكات التي تقع تحت سيطرة نافذين والأراضي المناسبة للمشاريع الإستثمارية.



كما أكد ضرورة اضطلاع وكلاء المحافظة بمسئولياتهم ومهامهم وسرعة إنجازها مع المكاتب التنفيذية.



وكلف الاجتماع الوكيل الحيمي لمتابعة الجهات القضائية المختصة فيما يتعلق بإنشاء نيابة متخصصة في مخالفات الأراضي والأشغال في المحافظة.



وفي الاجتماع أكد المحافظ قطينة ضرورة وضع الأولوية للمشاريع التي تخدم المواطنين عند مراجعة خطط المكاتب التنفيذية ورفعها بصورة نهائية.



وأشار إلى أهمية تلافي أخطاء العام الماضي خلال العام 2019.. لافتا إلى أن المرحلة التي يمر بها الوطن لا تحتمل أي جوانب قصور.



وشدد محافظ صنعاء على ضرورة تركيز وكلاء المحافظة على المهام والاختصاصات المناطة بهم بما يكفل تطوير مستوى الأداء والخدمات في كافة المكاتب التنفيذية.



حضر الاجتماع مدراء مكاتب الأوقاف بالمحافظة والأشغال والأراضي والوحدة الهندسية والموارد المالية.

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