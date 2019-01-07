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وكيل وزارة الشباب: نتمنى للمنتخب الوطني الفوز على نظيره الإيراني
أعرب وكيل قطاع الإعلام بوزارة الشباب والرياضة أسامة ساري، عن تفاؤله وتمنياته للمنتخب الوطني لتحقيق فوزا كبيراً على المنتخب الإيراني الشقيق، في المباراة التي تقام مساء اليوم.
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  رياضة
وكيل وزارة الشباب: نتمنى للمنتخب الوطني الفوز على نظيره الإيراني
[07/يناير/2019]



صنعاء - سبأ:




أعرب وكيل قطاع الإعلام بوزارة الشباب والرياضة أسامة ساري، عن تفاؤله وتمنياته للمنتخب الوطني لتحقيق فوزا كبيراً على المنتخب الإيراني الشقيق، في المباراة التي تقام مساء اليوم.




وأشار ساري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن هذا الفوز سيكون تمثيلاً مميزاً لبلادنا في قلب أرض دولة الإمارات الغازية التي تتصدر مع النظام السعودي واجهة العدوان على اليمن.




وقال" إن ظهور منتخبنا الوطني لأول مرة في بطولة كأس أمم آسيا هي لحظة تاريخية مميزة، سيما في ظل الظروف العصيبة والعدوان الهمجي الذي تتعرض له بلادنا وكان سبباً في إحاطة مراحل تأهيل واستعداد المنتخب بالصعوبات والعراقيل مالياً ونفسياً".




وأكد ساري أن وزارة الشباب والرياضة كانت تريد أن تكون حاضرةً بكافة قياداتها وفنييها في منصة الملعب تشجيعاً للمنتخب ودعماً للاعبين اليمنيين لولا أن المباراة تحتضنها ملاعب العدو الإماراتي.




وأضاف" لو أن أرض المباراة صديقة أو شقيقة لم تتلطخ يد نظامها بدماء أطفال ونساء اليمن لحبونا دعماً وتشجيعاً لمنتخبنا الوطني الأول إنما للظروف حكمها".




ولفت وكيل قطاع الإعلام إلى أن للوزارة تحفظ سابق من أي مشاركة يمنية في أراضي دول تحالف العدوان، وقد اختار المنتخب طريق التحدي لكافة الظروف حرصاً على عدم تفويت اللحظة التاريخية في دخول كأس أمم آسيا.




ودعا كافة أبناء اليمن في الداخل والخارج إلى دعم وتشجع المنتخب الوطني الأول للفوز في هذه المباراة سواء على المنتخب الإيراني أو غيره من المنتخبات الشقيقة والصديقة المشاركة في بطولة كأس أمم آسيا.


سبأ
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