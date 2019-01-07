النظام السوداني يعتقل 816 متظاهر وتواصل المظاهرات للإسبوع الثالث [07/يناير/2019] الخرطوم ـ سبأ:

أعلن النظام السوداني عن إعتقال 816 شخصاً خلال المظاهرات المنددة بالغلاء الفاحش والمطالبة بإسقاط النظام، فيما تواصلت الاحتجاجات للاسبوع الثالث على التوالي في العاصمة الخرطوم ومختلف المدن السودانية.



وقال وزير داخلية النظام السوداني أحمد بلال عثمان في كلمة له امام ما يسمى بالمجلس الوطني (البرلمان) إن اجهزة الامن أوقفت 816 شخصاً خلال 381 مظاهرة، حصلت خلال الأسابيع الماضية في مدن سودانية عدة بينها العاصمة الخرطوم.



واضاف إن "جملة الأحداث التي وقعت منذ 19 ديسمبر/كانون الأول بلغ حتى الآن 381، وتم القبض على 816 شخصا".



وبدأت المظاهرات احتجاجاً على زيادة أسعار الخبز، قبل أن تتحول إلى مطالب بإسقاط الحكومة.



وخرج المئات من السودانيين إلى شوارع العاصمة الخرطوم للأسبوع الثالث على التوالي .. مطالبين بإسقاط نظام عمر البشير والذي استولى على الحكم في السودان في انقلاب عسكري العام 1989م .



وردت قوات اجهزة النظام والتي انتشرت بكثافة في العاصمة الخرطوم ومختلف المدن والسودانية بإطلاق الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع.



وتحولت المظاهرة إلى عمليات كر وفر بين المحتجين وقوات الأمن في شوارع قريبة من القصر الرئاسي.



وأحصت منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان حتى الآن مقتل 37 من المتظاهرين برصاص قوات أمن النظام السوداني من بدء الاحتجاجية في19 كانون الأول/ديسمبر عقب قرار الحكومة رفع أسعار الخبز.



وتشير التقارير الى ان عناصر جهاز أمن ومخابرات النظام السوداني يقومون بشكل متكرر باعتقال قادة المعارضة والنشطاء والصحافيين الذين يعبرون عن آراء مناهضة للنظام.

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