الحكومة البريطانية: التصويت على مسودة اتفاق الخروج الثلاثاء المقبل [07/يناير/2019] لندن ـ سبأ:

اعلنت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين ان التصويت على مسودة اتفاق الخروج من الاتحاد الاوروبي (بريكسيت) سيكون يوم الثلاثاء المقبل الموافق ال15 من الشهر الجاري.



ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن مصدر في رئاسة الوزراء قوله ان "رئيسة الوزراء تيريزا ماي ستدعو أعضاء البرلمان للتصويت على المسودة الثلاثاء المقبل بعد ان يستكمل النواب مناقشاتهم التي تبدأ اليوم وتستمر اسبوعا كاملا".



يذكر ان حكومة ماي قررت الشهر الماضي تأجيل التصويت على مسودة الاتفاق بعد ظهور مؤشرات كبيرة على توجه غالبية النواب للتصويت ضدها.



وكانت رئيسة الوزراء قد حذرت امس من ان تصويت البرلمان ضد مسودة الاتفاق سيدخل البلاد في" غموض سياسي لم تشهده من قبل".

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