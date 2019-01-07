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آخر تحديث: الإثنين، 07 - يناير - 2019 الساعة 06:39:01م
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عُقد بمجلس الشورى اليوم إجتماعاً موسعاً ضم عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي والقائم بأعمال رئيس المجلس محمد حسين العيدروس وعدد من أعضاء لجان المجلس.
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اعترف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بوجود تعاون أمني وثيق مع إسرائيل في شبه جزيرة سيناء خلال مقابلة بُثت يوم الأحد مع برنامج (60 دقيقة) على شبكة (سي.بي.إس) الإخبارية الأمريكية.
النفط يرتفع بدعم محادثات تجارية أمريكية صينية وتخفيضات بقيادة أوبك
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إقالة الصربي راييفاتش من تدريب المنتخب التايلاندي
وزير الإعلام يطلع على سير العمل بمعهد التأهيل والتدريب ومركز التوثيق الإعلامي
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  رياضة
إقالة الصربي راييفاتش من تدريب المنتخب التايلاندي
[07/يناير/2019] أبوظبي ـ سبأ:
أعلن الاتحاد التايلاندي لكرة القدم عن إقالة الصربي ميلوفان راييفاتش من تدريب المنتخب التايلاندي بعد الخسارة الكبيرة أمام الهند/ 1 /4 / في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس آسيا 2019 المقامة حاليا في الإمارات.

وقد أسند الاتحاد التايلاندي المهمة بشكل مؤقت إلى المدرب المساعد السابق سيريساك يودياردثاي حتى نهاية البطولة ، ليقود يودياردثاي بذلك المنتخب التايلاندي في المواجهة المقبلة المقررة أمام البحرين يوم /الخميس/ القادم.

وسبق للصربي المقال راييفاتش تدريب منتخبي قطر والجزائر ، كما برز اسمه عندما قاد غانا إلى ربع نهائي كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا.
سبأ
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