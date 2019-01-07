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إقالة الصربي راييفاتش من تدريب المنتخب التايلاندي
[07/يناير/2019] أبوظبي ـ سبأ:
أعلن الاتحاد التايلاندي لكرة القدم عن إقالة الصربي ميلوفان راييفاتش من تدريب المنتخب التايلاندي بعد الخسارة الكبيرة أمام الهند/ 1 /4 / في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس آسيا 2019 المقامة حاليا في الإمارات.
وقد أسند الاتحاد التايلاندي المهمة بشكل مؤقت إلى المدرب المساعد السابق سيريساك يودياردثاي حتى نهاية البطولة ، ليقود يودياردثاي بذلك المنتخب التايلاندي في المواجهة المقبلة المقررة أمام البحرين يوم /الخميس/ القادم.
وسبق للصربي المقال راييفاتش تدريب منتخبي قطر والجزائر ، كما برز اسمه عندما قاد غانا إلى ربع نهائي كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا.
سبأ