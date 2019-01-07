وزير الإعلام يطلع على سير العمل بمعهد التأهيل والتدريب ومركز التوثيق الإعلامي [07/يناير/2019] صنعاء - سبأ:

اطلع وزير الإعلام ضيف الله الشامي اليوم على سير العمل بمعهد التأهيل والتدريب الإعلامي ومتطلباته واحتياجاته.



واستمع وزير الإعلام خلال زيارته لعدد من الأقسام وقاعات التدريب والتأهيل، من عميد المعهد لطف قشاشة إلى شرح حول مستوى الأداء وخطته للعام الجاري والصعوبات التي تواجه سير العمل في ظل الأوضاع الراهنة.



وأكد الوزير الشامي الحرص على تأهيل وتدريب الكوادر الإعلامية والصحفية مهنيا وفنيا بما يسهم في تعزيز مستوى الأداء وتطوير جودة العمل الإعلامي.



وحث قيادة المعهد على الاهتمام بتدريب وتأهيل الكوادر الإعلامية والصحفية لمواكبة التطورات المعاصرة، باعتبارها حجر الزاوية والرهان الذي يعول عليها في التحول والنهوض بالرسالة الإعلامية ومواكبة التطورات الراهنة.



إلى ذلك تفقد وزير الإعلام سير العمل بمركز التوثيق الإعلامي التابع للوزارة وما يقدمه من خدمات للباحثين والمهتمين.



واستمع وزير الإعلام من مدير المركز أحمد اللهبي إلى إيضاح حول اختصاصات إدارات المركز والخدمات التي يقدمها للباحثين في مختلف الجوانب .. مستعرضا الصعوبات التي تواجه العمل بالمركز ونشاطه في الوقت الراهن.



وحث الوزير الشامي قيادة ومنتسبي مركز التوثيق الإعلامي على بذل المزيد من الجهود لتجويد خدماته .. مؤكداً حرص الوزارة على تذليل الصعوبات التي تواجه المركز، نظراً لأهمية التوثيق والمعلومات.

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