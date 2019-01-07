إرتفاع إيرادات السياحة في تونس إلى 1.36 مليون دولار العام 2018م [07/يناير/2019] تونس – سبأ:

أظهرت بيانات حكومية إرتفاع إيرادات السياحة في تونس إلى 1.36 مليون دولار العام 2018م مع وصول عدد قياسي من الزائرين بلغ 8.3 مليون، ما يمثل تعافياً قوياً لقطاع حيوي بعد هجومين لمتشددين على سياح في 2015م.



وافادت بيانات للبنك المركزي التونسي أن إيرادات السياحة زادت خلال العام المنصرم 2018م نحو 45 بالمائة مقارنه مع عام 2017م لتصل إلى 4.09 مليار دينار (1.36 مليار دولار).



واظهرت البيانات ان عدد السائحين قفز إلى 8.3 مليون من سبعة ملايين في 2017م وشغل الفنادق سائحون من الجزائر وروسيا وأجزاء أخرى في أوروبا.



والحكومة التونسية أن يصل عدد السائحين في البلاد إلى تسعة ملايين لأول مرة في عام 2019م.



وتمثل السياحة ثمانية في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لتونس، وتمنح دعماً قوياً للاقتصاد وترفع احتياطيات البلاد الضعيفة من العملة الصعبة.



وبدأت شركات السياحة الكبرى في أوروبا العودة إلى تونس العام الماضي، بعدما عزفت عن البلاد على مدى ثلاثة أعوام عقب الهجوم على شاطئ في سوسة والذي أسفر عن مقتل 39 سائحاً وهجوم منفصل على متحف باردو في العاصمة تونس أدى لمقتل 21 شخصاً.

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