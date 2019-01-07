ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 07 - يناير - 2019 الساعة 06:39:01م
اجتماع بمجلس الشورى يناقش مسودة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية
عُقد بمجلس الشورى اليوم إجتماعاً موسعاً ضم عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي والقائم بأعمال رئيس المجلس محمد حسين العيدروس وعدد من أعضاء لجان المجلس.
السيسي يعترف بالتنسيق الوثيق مع إسرائيل في سيناء
اعترف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بوجود تعاون أمني وثيق مع إسرائيل في شبه جزيرة سيناء خلال مقابلة بُثت يوم الأحد مع برنامج (60 دقيقة) على شبكة (سي.بي.إس) الإخبارية الأمريكية.
النفط يرتفع بدعم محادثات تجارية أمريكية صينية وتخفيضات بقيادة أوبك
صعدت أسعار النفط بأكثر من 1.5بالمئة يوم الاثنين، مدفوعة بحالة من التفاؤل بأن محادثات تُعقد في بكين يمكن أن تنهي الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فيما تلقى الخام أيضا دعما من تخفيضات في إمدادات عدد من كبار المنتجين.
ميسي يهز الشباك مجددا وبرشلونة يوسع صدارته للدوري الإسباني
قاد ليونيل ميسي برشلونة لفوز صعب 2-1 على مستضيفه خيتافي مسجلا بذلك هدفه السابع في آخر أربع مباريات بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم امس الأحد.
آخر الأخبار:
النظام السوداني يعتقل 816 متظاهر وتواصل المظاهرات للإسبوع الثالث
الحكومة البريطانية: التصويت على مسودة اتفاق الخروج الثلاثاء المقبل
إقالة الصربي راييفاتش من تدريب المنتخب التايلاندي
وزير الإعلام يطلع على سير العمل بمعهد التأهيل والتدريب ومركز التوثيق الإعلامي
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الارضية بإندونيسيا الى 32 قتيلا
[07/يناير/2019] كوالالمبور – سبأ:
اعلنت السلطات الاندونيسية اليوم الاثنين ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الارضية التي اجتاحت مقاطعة (سوكابومي) بجزيرة (جاوة الغربية) في اندونيسيا الأسبوع الماضي الى 32 قتيلا.

وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث سوتوبو نوغروهو في بيان إن الانهيارات الارضية اسفرت عن سقوط 32 قتيلا واصابة ثلاثة اشخاص وفقد شخص واحد فيما نجا منها 64 شخصا.

وأضاف نوغروهو أن فرق البحث والإنقاذ تكثف جهودها للعثور على ناجين او مفقودين فيما يتلقى المصابون العلاج اللازم.

وكان انهيار أرضي قد ابتلع 34 منزلا في قرية (سيرناريسمي) بمقاطعة (سوكابومي) التي يسكنها حوالي 100 شخص وذلك بسبب هطول أمطار غزيرة وفيضانات عارمة ضربت البلاد.
سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
النظام السوداني يعتقل 816 متظاهر وتواصل المظاهرات للإسبوع الثالث
الحكومة البريطانية: التصويت على مسودة اتفاق الخروج الثلاثاء المقبل
إرتفاع إيرادات السياحة في تونس إلى 1.36 مليون دولار العام 2018م
اليابان تحتفل بالذكرى الـ 30 لتولي الإمبراطور اكيهيتو العرش
قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل ستة فلسطينيين بالضفة الغربية
الحكومة في الغابون تعلن عن إفشال محاولة انقلاب عسكري
مقتل ألمانيين اثنين جراء انهيارات جليدية في النمسا
السيسي يعترف بالتنسيق الوثيق مع إسرائيل في سيناء
ضباط في جيش الجابون يسيطرون على الإذاعة الوطنية في محاولة انقلاب فيما يبدو
الصين تسجل أول كسوف جزئي للشمس العام الحالي
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان السعودي يستهدف مرتزقته في الجوف
[07/يناير/2019]
طيران العدوان يشن تسع غارات على سنحان وبني بهلول
[07/يناير/2019]
العدوان ومرتزقته يواصلون استهداف المواطنين وخرق اتفاق ستوكهولم
[07/يناير/2019]
طيران العدوان يشن غارتين على محافظة صنعاء
[07/يناير/2019]
طيران العدوان يشن خمس غارات على عسير وصعدة
[06/يناير/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by