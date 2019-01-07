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ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الارضية بإندونيسيا الى 32 قتيلا
[07/يناير/2019] كوالالمبور – سبأ:
اعلنت السلطات الاندونيسية اليوم الاثنين ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الارضية التي اجتاحت مقاطعة (سوكابومي) بجزيرة (جاوة الغربية) في اندونيسيا الأسبوع الماضي الى 32 قتيلا.
وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث سوتوبو نوغروهو في بيان إن الانهيارات الارضية اسفرت عن سقوط 32 قتيلا واصابة ثلاثة اشخاص وفقد شخص واحد فيما نجا منها 64 شخصا.
وأضاف نوغروهو أن فرق البحث والإنقاذ تكثف جهودها للعثور على ناجين او مفقودين فيما يتلقى المصابون العلاج اللازم.
وكان انهيار أرضي قد ابتلع 34 منزلا في قرية (سيرناريسمي) بمقاطعة (سوكابومي) التي يسكنها حوالي 100 شخص وذلك بسبب هطول أمطار غزيرة وفيضانات عارمة ضربت البلاد.
سبأ