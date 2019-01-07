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اجتماع لمجلس إدارة هيئة البريد والتوفير البريدي برئاسة وزير الاتصالات
[07/يناير/2019] صنعاء - سبأ:
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس مسفر عبد الله النمير ضم مجلس إدارة الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي، مشروع الرؤية الوطنية لبناء الدولة الحديثة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وفي الاجتماع الذي حضره مدير الهيئة العام للبريد والتوفير البريدي المهندس محمد علي مرغم ومدراء العموم بالهيئة .. أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، أهمية تطوير آلية العمل بالهيئة وفقا لتوجيهات بناء الدولة اليمنية الحديثة بما يسهم في النهوض بالخدمات البريدية والمصرفية التي تقدمها الهيئة.

واعتبر، الخدمات البريدية أحد ركائز التنمية والبناء، ما يتوجب على الجميع استشعار المسؤولية نحو التوجه الاستراتيجي للدولة وفقا للمشروع الوطني الذي أطلقه الرئيس الشهيد صالح الصماد " يد تحمي .. ويد تبني ".

ووجه وزير الاتصالات، قيادة الهيئة العامة للبريد على تقديم رؤية إستراتيجية وفقا لمسودة الرؤية الوطنية لبناء الدولة، بما يعزز من تحسين جودة الخدمات البريدية في السوق .. مشيرا إلى أهمية تقييم أداء العمل في الهيئة بشكل دوري لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأكد دعم الوزارة لقيادة الهيئة العامة للبريد ومساندتها بما يجعل من الهيئة جهة حكومية منافسة في الخدمات المالية والبريدية.

وأوضح الوزير النمير أن الاجتماع يأتي لدراسة مسودة الرؤية الوطنية وإثرائها للخروج برؤية إستراتيجية قابلة للتطبيق.

وعبر عن أمله في أن تقدم الهيئة العامة للبريد خدماتها بجودة أفضل .. وقال " نعول على هيئة البريد تقديم خدمات بصورة أفضل، بما يجعلها قادرة توفير البدائل الملائمة للحفاظ على توازن الاقتصاد الوطني الذي يتعرض للاستهداف من قبل قوى العدوان ".

من جانبه أكد مدير الهيئة مرغم الحرص على تحسين وتجويد خدمات البريد وفقا للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة .. مبينا أن الهيئة ستعمل على تقديم رؤية تعزز من التوجه العام للدولة.
سبأ
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