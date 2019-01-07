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تدشين توزيع عربات تجميع المخلفات الطبية بأمانة العاصمة
[07/يناير/2019]
صنعاء - سبأ:
دشن أمين العاصمة حمود محمد عُباد، اليوم مشروع توزيع عربات خاصة بتجميع المخلفات الطبية، وبراميل مخلفات كبيرة على الأحياء والشوارع الرئيسية بأمانة العاصمة.

وفي التدشين أطلع أمين العاصمة ومعه المدير التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بالأمانة محمد شرف الدين، على سير الأعمال الجارية في مشروع نقل تراكمات المخلفات من المحطة التحويلية بمشروع النظافة بشارع الستين إلى مكب الأزرقين المركزي.

واستمع عُباد وشرف الدين، من مدير مشروع النظافة بالأمانة المهندس جمال جحيش, ومهندس مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع خالد باسلامه، إلى إيضاح عن ما تم نقله من المخلفات المتكدسة في المحطة والمقدرة بنحو 50 ألف متر مكعب من الكمية الاجمالية المقدرة ب 60 ألف متر مكعب .

إلى ذلك افتتح أمين العاصمة حمود عبُاد، مشروع بناء مكتب وغرف جاهزة وميزان الكتروني بمكب الأزرقين المركزي للنفايات بأمانة العاصمة.

ويشمل المشروع بدعم مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع اليونبس، على انشاء مكاتب للإدارة وغرفة للتحكم والعمال في المكب، وإنشاء ميزان مقلب الكتروني للرقابة ومتابعة عمل معدات النظافة وبرنامج يعمل على تحويل الاوزان إلى احصائيات.

وفي الافتتاح أطلع أمين العاصمة ومعه وكيل الأمانة المساعد عبدالوهاب شرف الدين، ومدير مشروع النظافة بالأمانة المهندس جمال جحيش ونائب مدير مشروع النظافة محمد المرزوقي، على مستوى التجهيزات في مكاتب الإدارة وغرفة المتابعة والرقابة بمكب الأزرقين.

واستمع أمين العاصمة من مدير المكب ابراهيم الصرابي، إلى شرح حول عمل ومهام غرفة التحكم الرقابة في المتابعة اليومية على عمل معدات وقلابات النظافة التي تعمل بشكل مستمر وما يرافقها من أعمال التقارير والإحصائيات بشكل يومي حول حجم كميات المخلفات وعدد الزفات الواصلة إلى المقلب على مستوى مناطق النظافة بالأمانة.

واطلع على مستوى سير أعمال الحفريات الجارية لإنشاء خندق جديد لعصارة المخلفات، إلى جانب الخندق السابق ,بما يكفل ذلك في تجميع عصارة المخلفات الغازية والخطيرة حتى لا تخرج من الملقب إلى الشارع العام لما لها من اضرار صحية وبيئية كبيرة وخطيرة.

ودعا أمين العاصمة المنظمات الإنسانية والدولية المتخصصة في هذا الجانب إلى تقديم الدعم والإمكانيات الضرورية لمكب الأزرقين لمنع خروج عصارة المخلفات إلى الشارع العام، وذلك من خلال توفير مضخات وعمل معالجة بيئية لهذه المشكلة، نظراً لما تمثله من خطورة تهدد صحة المواطنين والبيئة.

وثمن عُباد صمود إدارة وعمال مكب الأزرقين، وما يبذلونه من جهود متواصلة في المكب رغم التحديات، خاصة في ظل استمرار الأوضاع الصعبة التي تمر بها بلادنا جراء العدوان والحصار.

وأشار إلى أن تدشين هذه المشاريع الخدمية الخاصة بالنظافة تأتي في إطار جهود وخطط قيادة امانة العاصمة المتواصلة والرامية إلى تحسين مستوى خدمات النظافة والارتقاء بها بالشكل المطلوب وبما يكفل الحفاظ على بيئة ونظافة العاصمة.

ولفت عُباد ، إلى أن أمانة العاصمة تسعى خلال الفترة القادمة إلى إيجاد مكان جديد لتجميع في المخلفات "المسطبة" إلى جانب المحطة التحويلية لتجميع المخلفات من مناطق النظافة بالمديريات بشكل أولي ومن ثم نقلها إلى المكعب الازرقين الرئيسي وبما يسهم ذلك في توفير الجهد والوقت والنفقات.

وحث قيادة صندوق ومشروع النظافة بأمانة العاصمة والعاملين على بذل المزيد من الجهود بما يكفل الحفاظ على النظافة ورفع المخلفات من الاحياء والشوارع الرئيسية أولا بأول.

من جانبه أوضح المدير التنفيذي لصندوق النظافة شرف الدين، أن الصندوق لديه مشروع قادم لإقامة أربع محطات تحويلية حول الأطراف بأمانة العاصمة، مشيداً بجهود مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ودعمه لصندوق النظافة بشكل مستمر.

وبيًن شرف الدين، أن هذه التراكمات المتكدسة للمخلفات في المحطة التحويلية داخل مشروع النظافة تأتي لسنوات سابقة، حيث يتم حالياً نقلها إلى مكب الأزرقين وتهيئة مساحة كبيرة في المحطة.

ولفت إلى بدء عمل عربات النظافة المخصصة لتجميع المخلفات الطبية والخطيرة في مديريات الامانة كمرحلة أولية، إلى جانب توزيع كمية من براميل جمع المخلفات في عدد من الشوارع الرئيسية والأحياء بمديريات أمانة العاصمة.

وكان طيران العدوان استهدف في بداية العدوان بعدة غارات مكب الأزرقين ، ما أدت إلى تدمير مبنى ومكاتب المكب والميزان الالكتروني والهناجر فيه بشكل كلي.

سبأ
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