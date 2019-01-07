بريطانيا تسجل أكبر هبوط لمبيعات السيارات الجديدة منذ الأزمة المالية [07/يناير/2019] لندن ـ سبأ:

انخفضت مبيعات السيارات الجديدة فى بريطانيا في 2018 بأسرع وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية قبل عشر سنوات متأثرة سلبا جراء تراجع الطلب على الديزل وقواعد أكثر صرامة للانبعاثات وضعف ثقة المستهلكين بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



وأفادت جمعية منتجي وموزعي السيارات أن الطلب انخفض نحو 7 في المائة العام الماضي إلى ( 37ر2 ) مليون سيارة وهو أكبر هبوط منذ انخفضت السيارات المسجلة بحدة بنسبة ( 3ر11 ) بالمائة في 2008.



وكان هبوط الطلب على سيارات الديزل نحو 30 في المائة العامل الرئيسي للتراجع ، وتضررت سيارات الديزل منذ فضيحة الغش في قياس الانبعاثات في سيارات من إنتاج فولكسفاغن في 2015.



وحذرت الجمعية أيضا من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرر في مارس يهدد مستقبل القطاع الذى يوظف ما يزيد عن ( 850 ) ألف شخص وكان من قصص النجاح القليلة على مستوى التصنيع في بريطانيا منذ الثمانينات من القرن الماضي .

سبأ