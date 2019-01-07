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  اقتصاد
ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار
[07/يناير/2019] بنجالورو ـ سبأ:
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين ، مدعومة بانخفاض الدولار بفعل توقعات بأن البنك المركزي الأمريكي قد يبطئ من وتيرة تشديد السياسة النقدية في 2019، لكن تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة حد من مكاسب المعدن الأصفر أحد الملاذات الآمنة.

وبحلول الساعة 0752 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا نحو 4ر0 بالمئة إلى 42ر1290 دولار للأوقية.

وزاد سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 5ر0 بالمئة إلى 90ر1291 دولار للأوقية.

وقال رئيس البنك المركزي الأمريكي "جيروم باول" يوم الجمعة إنه على دراية بالمخاطر المتربطة بالتباطؤ الاقتصادي، وسيتحلى بالصبر والمرونة في قرارات السياسة النقدية هذا العام.

وكان المستثمرون يتوقعون استمرار البنك المركزي على مسار تشديد السياسة النقدية بعدما رفع الفائدة ثلاث مرات في العام الماضي، لكن الخلاف التجاري الحالي وأرباح الشركات المخيبة للآمال التي أُعلنت في الآونة الأخيرة بددت هذه التوقعات.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية منافسة، بنسبة 2ر0 بالمئة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفع البلاديوم في المعاملات الفورية 2ر0 بالمئة إلى 80ر1302 دولار للأوقية.

وزادت الفضة 4ر0 بالمائة إلى 75ر15 دولار للأوقية ، بينما استقر البلاتين عند 75ر822 دولار ، بعدما لامس أعلى مستوى له في أكثر من شهر عند 30ر829 دولار في وقت سابق من الجلسة.
سبأ
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