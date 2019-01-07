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افتتاح مشروع طريق كلية المجتمع بعمران
[07/يناير/2019]
عمران - سبأ:
افتتح وزير الأشغال العامة والطرق غالب مُطلق ووزير التعليم الفني والتدريب المهني غازي احمد علي محسن ومحافظ عمران الدكتور فيصل جعمان اليوم مشروع شق وسفلتة الطريق الرابط بين الخط العام وكلية مجتمع عمران بتمويل صندوق صيانة الطرق.

وفي الافتتاح الذي حضره أمين عام محلي عمران صالح المخلوس ،ورئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق المهندس أنيس السماوي ، ووكيلا المحافظة أمين فراص وحسن الاشقص ومساعد مدير عام صندوق تنمية المهارات لشئون دعم المؤسسات التدريبية علي البهلولي ، أعلن وزير التعليم الفني استعداد الوزارة بتمويل من صندوق تنمية المهارات تقديم وتجهيز معامل الصيدلة والتمريض في كلية مجتمع عمران خلال شهر كحد اقصى ، إضافة إلى إمكانية توفير بئر ارتوازية يعمل بالطاقة الشمسية للكلية بالتعاون مع مصنع أسمنت عمران.

وحث الوزير غازي القائمين على الكلية والطلاب والطالبات بالصمود والثبات في استمرار العملية التعليمية حتى تحقيق النصر ، مشدداً على ضرورة توفير المسطحات الخضراء وتشجير الكلية وتهيئة الاجواء الملائمة للطلاب من اجل تسليحهم بالعلم والمعرفة وإكسابهم المهارات المطلوبة القادرة على إعادة بناء وتنمية الوطن.

كما وجه الوزير غازي صندوق تنمية المهارات بتوفير اهم متطلبات المعاهد الفنية والتقنية بالمحافظة من الوسائل والمعامل ذات الأهمية والملحة بهدف تحسين الوضع التعليمي وتطوير قدرات المخرجات التي ستلبي سوق العمل بالمخرجات الماهرة وذات الخبرة والكفاءة العالية.

من جانبه اعتبر وزير الأشغال العامة والطرق افتتاح مشروع طريق كلية مجتمع عمران خلال الظروف الصعبة التي يفرضها العدوان على اليمن بالخطوة الإيجابية ،خاصة والوزارة تبذل قصارى جهدها لخدمة الوطن والمواطن والمضي قدماً في اعادة تشييد الطرق والجسور التي استهدفها العدوان وصيانتها لإعادتها إلى الخدمة.

وحث الطلاب على مزيد من المثابرة والصمود في سبيل التحصيل العلمي وبناء الوطن .. مؤكداً أن الثروة الحقيقية للأوطان هي الاهتمام بالعنصر البشري وإكسابه المهارات المهنية والمعارف العلمية التي تمكنه من البناء والتشييد وإعادة الإعمار .

وأوضح وزير الأشغال أن الوزارة خصصت خلال العام الجاري 2019م سبعة ملايين دولار لتنفيذ مشاريع وصيانة الطرق بمحافظة عمران،الى جانب تنفيذ مشاريع طرق بعاصمة المحافظة ومنها الخط الدائري الجنوبي في اطار ما تضمنته العقود التي تم توقيعها مع الأمم المتحدة بقيمة 750 مليون دولار لتنفيذ مشاريع وصيانة الطرق في مختلف المحافظات.

ولفت إلى انه تم الاتفاق في مفاوضات السويد مع المانحين بعد إيقاف العدوان على اليمن بتخصيص 2 مليار دولار لتنفيذ مشاريع وصيانة الطرق في الجمهورية اليمنية.

بدوره اشاد محافظ عمران بدور وزارة الاشغال و صندوق صيانة الطرق في افتتاح مشروع طريق كلية مجتمع عمران خلال فترة وجيزة بما يكفل ايجاد وسائل مواصلات للطلاب من وإلى الكلية .

وأكد حاجة الكلية إلى توفير معامل الصيدلة والتمريض ، وتوفير بئر ارتوازية للإسهام في رفع مستوى العملية التعليمية في الكلية لضمان جودة المخرجات النوعية التي تلبي احتياجات سوق العمل.

من جانبه أشاد عميد كلية مجتمع عمران الدكتور محمد النقيب بجهود المهندسين الذين كان لهم الدور البارز في متابعة وتنفيذ شق وسفلتة الطريق الرابط الخط العام بكلية مجتمع عمران لما من شانه تذليل الصعوبات امام الطلاب وتسهيل وسائل النقل والمواصلات من وإلى الكلية .

وأشار إلى أن الكلية تعتمد برامج الجودة والمعايير الأكاديمية في برامجها التعليمية ، مؤكداً طموح الكلية خلال السنوات القادمة لتحويل برامجها الى مسار البكالوريوس التطبيقي.

وفي ختام الحفل الذي حضره مدير مكتب التعليم الفني والمهني بالمحافظة أمين الديدي ، ومدير مصنع اسمنت عمران يحيى ابو حلفه ، وعدد من مسئولي وقيادات محافظة عمران ومسئولي وزارتي التعليم الفني والمهني والأشغال العامة الطرق وصندوق صيانة الطرق، تم تكريم الجهات المعنية بالشهادات التقديرية والدروع التذكارية .

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