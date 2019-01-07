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توزيع ملابس وأدوات رياضية بمديريات أمانة العاصمة
[07/يناير/2019] صنعاء - سبأ:
وزعت الحملة الشبابية الرياضية التوعوية للشباب لعام 2019م ملابس وأدوات رياضية بمديريات أمانة العاصمة.
وأوضح مشرف الحملة فارس السقياء لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تم توزيع ملابس وأدوات رياضية لمديريات التحرير، الصافية ، الوحدة، شعوب، معين" كمرحلة أولى لإقامة فعاليات رياضية وشبابية.
ولفت إلى أن الحملة التي ينظمها المكتب التنفيذي لأنصار الله على مدى أسبوع تحت شعار" العقل السليم في الجسم السليم" يشارك فيها 25 شابا بهدف توعية الشباب في مختلف المجالات ومناهضة العدوان.
وتطرق السقياء إلى أن الحملة تخللها نزول ميداني للمديريات الخمس المستهدفة وإقامة محاضرات توعوية وإعداد قافلة رياضية شبابية وتحفيز الشباب للتجنيد وعمل بطولة أسبوع الشهيد على مستوى الأمانة .
حضر التوزيع منسق الحملة الدكتور عمرو عقلان الشامي ورؤساء الفرق الميدانية بالمديريات المستهدفة.
سبأ