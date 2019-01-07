[07/يناير/2019]
ذمار - سبأ:
ناقش اجتماع بمكتب منطقة بريد ذماراليوم، برئاسة محافظ ذمار محمد حسين المقدشي ، آليات تعزيز نشاط مكاتب البريد بالمحافظة.
وخلال الاجتماع الذي ضم مدير منطقة البريد بذمار عبدالإله أحمد المروني ، ونائبه هادي النهمي ومدراء الإدارات، حث المحافظ المقدشي على العمل بروح الفريق الواحد وتعزيز الأداء للارتقاء بخدمات البريد بما يلبي تطلعات المواطنين.
وإشار إلى أهمية دور مكاتب البريد في خدمة المجتمع سواء من خلال تقديم الخدمات البريدية وصرف مرتبات الموظفين والمتقاعدين.
ولفت محافظ ذمار إلى أهمية تعزيز ثقة المجتمع بدور البريد والعمل على تحسين مستوى خدماته.. مؤكدا مساندة السلطة المحلية لدور البريد بما يعزز من أدائه ويسهم في انجاح مهامه.
وكان مدير منطقة البريد عبدالاله المروني ونائبه هادي النهمي، أكدا استعداد المكتب للارتقاء بالخدمات المقدمة والحفاظ على النجاحات التي تحققت وتعزيز التنسيق مع قيادة المحافظة بما يسهم في انجاح العمل وخدمة المجتمع.
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