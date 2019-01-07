اجتماع بمجلس الشورى يناقش مسودة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية عُقد بمجلس الشورى اليوم إجتماعاً موسعاً ضم عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي والقائم بأعمال رئيس المجلس محمد حسين العيدروس وعدد من أعضاء لجان المجلس. السيسي يعترف بالتنسيق الوثيق مع إسرائيل في سيناء اعترف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بوجود تعاون أمني وثيق مع إسرائيل في شبه جزيرة سيناء خلال مقابلة بُثت يوم الأحد مع برنامج (60 دقيقة) على شبكة (سي.بي.إس) الإخبارية الأمريكية. النفط يرتفع بدعم محادثات تجارية أمريكية صينية وتخفيضات بقيادة أوبك صعدت أسعار النفط بأكثر من 1.5بالمئة يوم الاثنين، مدفوعة بحالة من التفاؤل بأن محادثات تُعقد في بكين يمكن أن تنهي الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فيما تلقى الخام أيضا دعما من تخفيضات في إمدادات عدد من كبار المنتجين. ميسي يهز الشباك مجددا وبرشلونة يوسع صدارته للدوري الإسباني قاد ليونيل ميسي برشلونة لفوز صعب 2-1 على مستضيفه خيتافي مسجلا بذلك هدفه السابع في آخر أربع مباريات بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم امس الأحد.