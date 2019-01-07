مؤسسة المياه بأمانة العاصمة تنهي أعمال الإصلاحات الطارئة بمنطقة السائلة [07/يناير/2019]



صنعاء - سبأ:

أنهت مؤسسة المياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة اليوم الإصلاحات الطارئة في استبدال الخط الناقل الرئيسي لمياه الصرف الصحي لمنطقة السائلة بالتعاون مع وزارة المياه والبيئة.



وأوضح مدير المؤسسة محمد الشامي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الفرق الفنية التابعة لمؤسسة المياه أنهت الإصلاحات باستبدال الخط الرئيسي الناقل لمياه الصرف الصحي الذي يتكون من مادة خرسانية "أستبتوس" .. مبينا أن الفرق تقوم حالياً بردم ووضع طبقات الأتربة على الخط الجديد إيذاناً بفتح السائلة أمام المارة والسيارات كما كانت سابقا.



وأشار إلى أن الخط الناقل القديم لمياه الصرف الصحي انهارت أجزاء منه لانتهاء مدة صلاحيته وعمره الافتراضي المحدد بـ 35 عاما، ما تسببت في إنسدادات كلية للخط وتسرب وطفح مياه الصرف الصحي .. مثمنا جهود قيادتي وزارة المياه وأمانة العاصمة في الإشراف والمتابعة للإصلاحات بموقع السائلة ودور الفرق الفنية والعاملين خلال الأسبوع الماضي.



من جانبه أكد نائب مدير مؤسسة المياه للشئون الفنية المهندس محمد مداعس أن المؤسسة تعمل حاليا على إجراء دراسات وتصاميم عاجلة بإشراف وزارة المياه ووحدة المدن الحضرية ووزارة التخطيط لمعالجة أوضاع الشبكة وخطوط النقل الرئيسية والفرعية .



ولفت إلى أن الدراسات ستتضمن معالجات كفيلة بعدم حدوث أي إشكاليات لشبكة الصرف الصحي التي انتهى عمرها الافتراضي.

سبأ