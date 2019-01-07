محافظ ذمار يتفقد سير العمل في مكتب الزراعة والري [07/يناير/2019] ذمار - سبأ:

تفقد محافظ ذمار محمد حسين المقدشي وأمين عام المجلس المحلي بالمحافظة مجاهد شايف العنسي اليوم سير الداء في مكتب الزراعة والري والجهود التي في تعزيز أداء القطاع الزراعي وتلبية تطلعات المزارعين.



وخلال الزيارة أكد المحافظ المقدشي على أهمية مضاعفة الجهود للارتقاء بأداء القطاع الزراعي ومكافحة الآفات الزراعية وتوفير احتياجات المزارعين من الشتلات.



ووجه بإعداد دراسة لصيانة الآلات والمعدات التابعة لبرنامج الري والاستفادة منها في خدمة القطاع الزراعي.. مشددا على أهمية الإسراع في جرد التالف والعمل على بيع الخردة والتالف وفق القانون، وكذا صيانة الآلات والمعدات التي لا تزال في حالة جيدة وتوفير لها قطاع الغيار .



وبين أهمية العمل بروح الفريق الواحد لتعزيز الدور الذي يضطلع به القطاع الزراعي في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير احتياجات السوق من الفواكه والخضروات ومختلف المحاصيل الزراعية ودعم جهود التوسع في زراعة محاصيل الحبوب.



ولفت محافظ ذمار إلى اهتمام الدولة بالقطاع الزراعي من خلال منح التسهيلات للمزارعين وتوفير البذور المحسنة وتشجيعهم على التنافس ومنحهم جوائز.. مشيرا إلى أن جائزة الرئيس الصماد السنوية في إنتاج الحبوب سيكون لها دور في تشجيع المزارعين على التنافس والتوسع في زراعة الحبوب.



وكان مدير مكتب الزراعة والري المهندس هلال الجشاري قدم شرحا عن سير العمل والجهود التي تبذل في تعزيز أداء القطاع الزراعي والإرشادي ومكافحة الآفات التي تصيب المحاصيل الزراعية والأمراض التي تتعرض لها الثروة الحيوانية، وكذا توفير احتياجات المزارعين من شتلات البن والفواكه وغيرها من الأشجار.

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