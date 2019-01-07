اليابان تحتفل بالذكرى الـ 30 لتولي الإمبراطور اكيهيتو العرش [07/يناير/2019] طوكيو ـ سبأ:

احتفلت اليابان اليوم بالذكرى الـ30 لتولي الإمبراطور اكيهيتو العرش بحضور نحو 80 شخصا، بينهم رئيس الوزراء شينزو آبي.



وقد أصبح اكيهيتو الإمبراطور الـ125 لليابان في السابع من يناير 1989 ، عقب وفاة والده هيروهيتو في نفس اليوم.



ويعتزم الإمبراطور اكيهيتو85 عاما التخلي عن العرش في 30 أبريل المقبل، وذلك في أول واقعة تخلي عن العرش منذ 200 عام ، وذلك عقب أن أعرب في عام 2016 عن رغبته في التقاعد، معللا قراره بتزايد قلقه إزاء عدم قدرته على الإيفاء بمهامه الرسمية بسبب تقدمه في العمر.



ومن المقرر أن يخلف ولي العهد ناروهيتو الإمبراطور في الأول من مايو المقبل.

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