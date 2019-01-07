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آخر تحديث: الإثنين، 07 - يناير - 2019 الساعة 05:10:35م
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  عربي ودولي
قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل ستة فلسطينيين بالضفة الغربية
[07/يناير/2019] الضفة الغربية ـ سبأ:
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ستة فلسطينيين من مناطق مختلفة في الضفة بعد عملية دهم وتفتيش.

من جانب آخر قالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي جددت قصفها لمواقع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم مبينة أن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف موقعًا للمقاومة الفلسطينية في بلدة بيت لاهيا شمال غرب قطاع غزة.

وقد أطلقت طائرة مروحية أول صاروخ اتجاه موقع عسقلان التابع للمقاومة قبل أن تقوم الطائرات الحربية من طراز "اف 16" بإطلاق صاروخ اتجاه الموقع ما الحق اضراراً مادية جسيمة به.

وكانت طائرات الاحتلال قد قصفت في ساعات من مساء أمس الأحد مرصدين للمقاومة في غزة وخان يونس دون الابلاغ عن وقوع إصابات.
سبأ
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