ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 07 - يناير - 2019 الساعة 05:10:35م
المبعوث الأممي يغادر صنعاء بعد زيارة استمرت يومين
غادر صنعاء اليوم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، بعد زيارة استمرت يومين.
السيسي يعترف بالتنسيق الوثيق مع إسرائيل في سيناء
اعترف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بوجود تعاون أمني وثيق مع إسرائيل في شبه جزيرة سيناء خلال مقابلة بُثت يوم الأحد مع برنامج (60 دقيقة) على شبكة (سي.بي.إس) الإخبارية الأمريكية.
النفط يرتفع بدعم محادثات تجارية أمريكية صينية وتخفيضات بقيادة أوبك
صعدت أسعار النفط بأكثر من 1.5بالمئة يوم الاثنين، مدفوعة بحالة من التفاؤل بأن محادثات تُعقد في بكين يمكن أن تنهي الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فيما تلقى الخام أيضا دعما من تخفيضات في إمدادات عدد من كبار المنتجين.
ميسي يهز الشباك مجددا وبرشلونة يوسع صدارته للدوري الإسباني
قاد ليونيل ميسي برشلونة لفوز صعب 2-1 على مستضيفه خيتافي مسجلا بذلك هدفه السابع في آخر أربع مباريات بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم امس الأحد.
آخر الأخبار:
محافظ ذمار يتفقد سير العمل في مكتب الزراعة والري
اليابان تحتفل بالذكرى الـ 30 لتولي الإمبراطور اكيهيتو العرش
طيران العدوان يشن تسع غارات على سنحان وبني بهلول
وزير الصحة يدشن العمل ببرنامج زراعة الكلى بهيئة مستشفى الثورة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
تدشين توزيع مساعدات غذائية في وصاب السافل بذمار
[07/يناير/2019]

ذمار - سبأ:


دشنت مجموعة هائل سعيد أنعم اليوم توزيع 500 سلة غذائية في مديرية وصاب السافل بذمار.


 وخلال التدشين أشاد مدير المديرية فؤاد أحمد القديمي بجهود مجموعة هائل سعيد أنعم في التخفيف من آثار الأزمة الإنسانية من خلال تبني المشاريع الخيرية والإغاثة الطارئة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.


وبين أن مشروع السلة الغذائية يستهدف الأسر الفقيرة والمحتاجة والنازحة في مناطق عينبه والدحرة وخرايمة والمقاطير وظهرة العرش..داعيا المنظمات والجمعيات وفاعلي الخير إلى تبني مثل هذه المشاريع الخيرية والتخفيف من معاناة المجتمع خاصة في ظل تزايد أعداد النازحين والمتضررين من أبناء المديرية العائدين من المحافظات التي تأثرت بشكل مباشر جراء العدوان والحصار.


حضر التدشين عدد من أعضاء السلطة المحلية بالمديرية وممثلي مجموعة هائل سعيد أنعم وفرع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية ومواجهة الكوارث بالمحافظة.

سبأ
  المزيد من (محلي)
محافظ ذمار يتفقد سير العمل في مكتب الزراعة والري
طيران العدوان يشن تسع غارات على سنحان وبني بهلول
وزير الصحة يدشن العمل ببرنامج زراعة الكلى بهيئة مستشفى الثورة
إتحاد نساء المحويت يقدم خدمات التأهيل النفسي لأكثر من ألف امرأة
مناقشة أنشطة الذكرى الرابعة للعدوان على قطاع التعليم
محافظ ذمار يتفقد أوضاع نزلاء الإصلاحية المركزية بذمار
عملية هجومية على مواقع مرتزقة العدوان في المصلوب بالجوف
وزير الصحة ومحافظ صنعاء يطلعان على مشروع مستشفى بمنطقة شملان
قيادة محافظ ذمار تتفقد مزارع ألبان رصابة بمديرية جهران
مدير دائرة التوجيه المعنوي يلتقي بوالد وأقارب الشهيد العقيد أحمد محمد الحمزي
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن تسع غارات على سنحان وبني بهلول
[07/يناير/2019]
العدوان ومرتزقته يواصلون استهداف المواطنين وخرق اتفاق ستوكهولم
[07/يناير/2019]
طيران العدوان يشن غارتين على محافظة صنعاء
[07/يناير/2019]
طيران العدوان يشن خمس غارات على عسير وصعدة
[06/يناير/2019]
استشهاد مواطن برصاص حرس الحدود السعودي في صعدة
[06/يناير/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by