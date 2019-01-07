تدشين توزيع مساعدات غذائية في وصاب السافل بذمار

[07/يناير/2019]

ذمار - سبأ:

دشنت مجموعة هائل سعيد أنعم اليوم توزيع 500 سلة غذائية في مديرية وصاب السافل بذمار.

وخلال التدشين أشاد مدير المديرية فؤاد أحمد القديمي بجهود مجموعة هائل سعيد أنعم في التخفيف من آثار الأزمة الإنسانية من خلال تبني المشاريع الخيرية والإغاثة الطارئة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وبين أن مشروع السلة الغذائية يستهدف الأسر الفقيرة والمحتاجة والنازحة في مناطق عينبه والدحرة وخرايمة والمقاطير وظهرة العرش..داعيا المنظمات والجمعيات وفاعلي الخير إلى تبني مثل هذه المشاريع الخيرية والتخفيف من معاناة المجتمع خاصة في ظل تزايد أعداد النازحين والمتضررين من أبناء المديرية العائدين من المحافظات التي تأثرت بشكل مباشر جراء العدوان والحصار.

حضر التدشين عدد من أعضاء السلطة المحلية بالمديرية وممثلي مجموعة هائل سعيد أنعم وفرع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشئون الإنسانية ومواجهة الكوارث بالمحافظة.

سبأ