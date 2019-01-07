إتحاد نساء المحويت يقدم خدمات التأهيل النفسي لأكثر من ألف امرأة

[07/يناير/2019]

المحويت - سبأ:



قدم فرع اتحاد نساء اليمن بمحافظة المحويت خدمات الدعم والتأهيل النفسي لأكثر من ألف و181 إمرأة خلال العام الماضي.

وأوضحت رئيسة فرع الاتحاد إبتسام الصنعاني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الخدمات استهدفت مختلف مديريات المحافظة من خلال البرامج والأنشطة المنفذة لمكافحة العنف ضد المرأة .

وأشارت إلی أن الأوضاع التي يمر بها الوطن ضاعفت من المعاناة الإنسانية لدی العديد من الأسر، انعكست سلبا على الجوانب النفسية في أوساط النساء .. لافتة إلی أن فرع الاتحاد يسعی من خلال أنشطة المساحة الآمنة للنساء والفتيات وتنفيذ بعض المشاريع الحياتية والتمكين الاقتصادي التخفيف من تداعيات الوضع النفسي والمعيشي لعدد من النساء.

وأكدت الصنعاني أن مكاتب فروع الاتحاد بمديريات الرجم والطويلة وبني سعد والخبت تسهم في تقديم خدمات الدعم النفسي والقانوني لمختلف شرائح المجتمع خصوصا المرأة للتخفيف من نسبة العنف والضغوطات التي تتعرض لها.

وأشارت إلی جهود التنسيق مع المنظمات والجهات ذات العلاقة لتنفيذ برامج وأنشطة مجتمعية تلامس احتياجات المستهدفين بالمناطق النائية المتضررة من التداعيات الراهنة.

سبأ