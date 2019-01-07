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آخر تحديث: الإثنين، 07 - يناير - 2019 الساعة 05:10:35م
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مناقشة أنشطة الذكرى الرابعة للعدوان على قطاع التعليم
[07/يناير/2019]

صنعاء - سبأ:


ناقش اجتماع اليوم برئاسة وكيل وزارة التربية لقطاع التعليم عبدالله النعمي، الجوانب المتصلة بأنشطة الذكرى الرابعة للعدوان السعودي الأمريكي .


واستعرض الاجتماع الذي حضره وكيل قطاع التعليم المساعد خالد إبراهيم، الفعاليات والأنشطة التي سيتم إقامتها تحت شعار " التعليم باليمن .. أربعة أعوام من الصمود في وجه العدوان " وتتضمن عرض لفيلم وثائقي، كتاب مصور، معرض صور فوتوغرافي ومجسمات تبرز آثار وتداعيات الحرب العدوانية وحجم الأضرار التي لحقت بقطاع التعليم.


وفي الاجتماع أكد الوكيل النعمي، أهمية أن تجسد هذه الفعاليات الأضرار التي لحقت بقطاع التعليم ابتداءً بالمعلم والطالب، مرورا بالكتاب المدرسي وانتهاءً بالمبنى المدرسي والمنشآت التعليمية في ظل استمرار العملية التعليمية وثبات وصمود التربويين .

سبأ
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