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  اقتصاد
توقعات بتحقيق سورية معدل نمو 9,9 في المائة خلال 2019م
[07/يناير/2019]

لندن – سبأ:



توقعت مجلة (الإيكونومست) البريطانية بلوغ معدل النمو الاقتصادي في سورية 9,9 في المائة خلال العام 2019م، في مؤشر هو الأعلى عالمياً.


وذكرت المجلة في عدد الصادر اليوم إن قائمة الدول المتوقع تحقيقها أعلى نسب في النمو تضم بنغلادش بواقع (7.9%)، وبوتان (7.4%)، والهند (7.4%)، ورواندا (7.3%).


 واضافت ان هناك قائمة للدول "الأكثر فشلاً" في النمو وتضم كلا من فنزويلا (-5.7%)، وإيران (-3.7)، وغينيا الاستوائية (-2.5) والأرجنتين (-0.8).


وحسب المجلة، فإن حالة سورية تذكّر بحقيقة أن الأرقام الكبيرة "قد تعكس أدنى نقطة انطلاق".


وفي تعليقه على هذه التوقعات قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري سامر خليل في تصريح لصحيفة الوطن السورية، إنه لا يوجد أي توقعات دقيقة رسمية حول معدل النمو الاقتصادي في البلاد خلال العام الحالي.


 وأضاف "لا يمكن تأكيد صحة أو واقعية هذه الأرقام وخصوصاً مع الحالات الانتقالية التي يعيشها الاقتصاد خلال هذه الفترة".


واستدرك قائلاً "إلا أنها تتوافق مع نظرتنا الإيجابية لآفاق الاقتصاد السوري خلال المرحلة المقبلة نتيجةً لطبيعة هذا الاقتصاد وتنوعه وما يتسم به من ديناميكية، إضافة للسياسات والإجراءات التي عملت وتعمل عليها الحكومة لاستعادة النشاط الاقتصادي بحيوية".


واعتبر خليل أنه بإمكان الاقتصاد السوري تحقيق معدلات نمو موجبة مهمة بعد الخسائر الكبيرة التي عانى منها في مرحلة الحرب وأدت إلى تراجع كبير في الناتج المحلي الإجمالي.


واعتبر أن "المهم في هذه التوقعات والتقديرات هو التحول الجذري في طريقة نظر العالم الخارجي إلى الاقتصاد السوري".

سبأ
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