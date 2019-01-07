محافظ ذمار يتفقد أوضاع نزلاء الإصلاحية المركزية بذمار

[07/يناير/2019]

ذمار - سبأ:



تفقد محافظ ذمار محمد حسين المقدشي ومعه نائب رئيس النيابة العامة القاضي عبدالله اللذع ووكيل نيابة الأمن والبحث القاضي محمد سفيان اليوم، أوضاع نزلاء الإصلاحية المركزية في المحافظة.

وخلال الزيارة أكد المحافظ المقدشي أهمية توفير احتياجات النزلاء وتحسين الخدمات المقدمة لهم ومعالجة إشكاليات إجراءات الإفراج عن النزلاء الذين قضوا المدة المحكوم بها عليهم.

ووجه بتشكيل لجنة من السلطة المحلية والنيابة العامة وأمن المحافظة والسجن المركزي للجلوس مع النزلاء ومناقشة إجراءات الإفراج عن من قضى المدة المحكوم بها عليهم والرفع بتقرير كامل لاتخاذ ما يلزم .

وأكد حرص السلطة المحلية على تحسين أوضاع الإصلاحية والتخفيف من معاناة النزلاء بالتنسيق مع النيابة العامة والجهات ذات العلاقة وفقا للإمكانيات المتاحة .. لافتا إلى التحديات جراء العدوان والحصار وتداعيات على مختلف المستويات.

وكان مدير الإصلاحية الرائد محمد حسين الغرباني، قدم شرحا عن أوضاع الإصلاحية ونزلائها وأهم الاحتياجات والصعوبات وسبل معالجتها.

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