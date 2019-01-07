ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 07 - يناير - 2019 الساعة 05:10:35م
المبعوث الأممي يغادر صنعاء بعد زيارة استمرت يومين
غادر صنعاء اليوم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، بعد زيارة استمرت يومين.
السيسي يعترف بالتنسيق الوثيق مع إسرائيل في سيناء
اعترف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بوجود تعاون أمني وثيق مع إسرائيل في شبه جزيرة سيناء خلال مقابلة بُثت يوم الأحد مع برنامج (60 دقيقة) على شبكة (سي.بي.إس) الإخبارية الأمريكية.
النفط يرتفع بدعم محادثات تجارية أمريكية صينية وتخفيضات بقيادة أوبك
صعدت أسعار النفط بأكثر من 1.5بالمئة يوم الاثنين، مدفوعة بحالة من التفاؤل بأن محادثات تُعقد في بكين يمكن أن تنهي الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فيما تلقى الخام أيضا دعما من تخفيضات في إمدادات عدد من كبار المنتجين.
ميسي يهز الشباك مجددا وبرشلونة يوسع صدارته للدوري الإسباني
قاد ليونيل ميسي برشلونة لفوز صعب 2-1 على مستضيفه خيتافي مسجلا بذلك هدفه السابع في آخر أربع مباريات بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم امس الأحد.
آخر الأخبار:
محافظ ذمار يتفقد سير العمل في مكتب الزراعة والري
اليابان تحتفل بالذكرى الـ 30 لتولي الإمبراطور اكيهيتو العرش
طيران العدوان يشن تسع غارات على سنحان وبني بهلول
وزير الصحة يدشن العمل ببرنامج زراعة الكلى بهيئة مستشفى الثورة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
وزير الصحة ومحافظ صنعاء يطلعان على مشروع مستشفى بمنطقة شملان
[07/يناير/2019]

صنعاء - سبأ:


اطلع وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل ومعه محافظ  صنعاء حنين قطينة اليوم على مشروع المستشفى الجديد في منطقة شملان والتشطيبات الجارية فيه.


وخلال الزيارة التي رافقهما فيها وكيل المحافظة محمدالحباري ومدير مكتب الصحة العامة والسكان بأمانة العاصمة الدكتور مطهر المروني، وجه الدكتور المتوكل مكتبا الصحة في الأمانة ومحافظة صنعاء بسرعة استكمال التجهيزات وتأثيث المستشفى الذي سيخدم أكثر من 150 ألف نسمة بالأحياء السكنية المجاورة، إضافة إلى مديرية همدان والمناطق المجاورة.


وأكد أن توجه الوزارة خلال الفترة المقبلة لتأهيل المستشفيات الريفية للتخفيف على الضغط والازدحام الحاصل بالمستشفيات الحكومية المركزية .. لافتا إلى أن 2019 سيكون عاما صحيا بامتياز وإعادة الثقة بالطبيب والمستشفيات الحكومية.


وأشاد الوزير المتوكل بجهود محافظ صنعاء واهتمامه بتطوير القطاع الصحي بالمحافظة .. مؤكدا استعداد الوزارة تقديم كافة أوجه الدعم بما شأنه توفير الخدمات الطبية والعلاجية للمرافق الصحية في المحافظة .


بدوره ثمن محافظ صنعاء جهود وزير الصحة ودعمه للقطاع الصحي بالمحافظة .. معبرا عن أمله في تأهيل واستكمال تجهيز المستشفى في أسرع وقت لما سيوفره من خدمات لأكثر من 150ألف نسمة يحتاجون للخدمات الصحية.

سبأ
  المزيد من (محلي)
محافظ ذمار يتفقد سير العمل في مكتب الزراعة والري
طيران العدوان يشن تسع غارات على سنحان وبني بهلول
وزير الصحة يدشن العمل ببرنامج زراعة الكلى بهيئة مستشفى الثورة
تدشين توزيع مساعدات غذائية في وصاب السافل بذمار
إتحاد نساء المحويت يقدم خدمات التأهيل النفسي لأكثر من ألف امرأة
مناقشة أنشطة الذكرى الرابعة للعدوان على قطاع التعليم
محافظ ذمار يتفقد أوضاع نزلاء الإصلاحية المركزية بذمار
عملية هجومية على مواقع مرتزقة العدوان في المصلوب بالجوف
قيادة محافظ ذمار تتفقد مزارع ألبان رصابة بمديرية جهران
مدير دائرة التوجيه المعنوي يلتقي بوالد وأقارب الشهيد العقيد أحمد محمد الحمزي
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن تسع غارات على سنحان وبني بهلول
[07/يناير/2019]
العدوان ومرتزقته يواصلون استهداف المواطنين وخرق اتفاق ستوكهولم
[07/يناير/2019]
طيران العدوان يشن غارتين على محافظة صنعاء
[07/يناير/2019]
طيران العدوان يشن خمس غارات على عسير وصعدة
[06/يناير/2019]
استشهاد مواطن برصاص حرس الحدود السعودي في صعدة
[06/يناير/2019]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by