وزير الصحة ومحافظ صنعاء يطلعان على مشروع مستشفى بمنطقة شملان

[07/يناير/2019]

صنعاء - سبأ:



اطلع وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل ومعه محافظ صنعاء حنين قطينة اليوم على مشروع المستشفى الجديد في منطقة شملان والتشطيبات الجارية فيه.

وخلال الزيارة التي رافقهما فيها وكيل المحافظة محمدالحباري ومدير مكتب الصحة العامة والسكان بأمانة العاصمة الدكتور مطهر المروني، وجه الدكتور المتوكل مكتبا الصحة في الأمانة ومحافظة صنعاء بسرعة استكمال التجهيزات وتأثيث المستشفى الذي سيخدم أكثر من 150 ألف نسمة بالأحياء السكنية المجاورة، إضافة إلى مديرية همدان والمناطق المجاورة.

وأكد أن توجه الوزارة خلال الفترة المقبلة لتأهيل المستشفيات الريفية للتخفيف على الضغط والازدحام الحاصل بالمستشفيات الحكومية المركزية .. لافتا إلى أن 2019 سيكون عاما صحيا بامتياز وإعادة الثقة بالطبيب والمستشفيات الحكومية.

وأشاد الوزير المتوكل بجهود محافظ صنعاء واهتمامه بتطوير القطاع الصحي بالمحافظة .. مؤكدا استعداد الوزارة تقديم كافة أوجه الدعم بما شأنه توفير الخدمات الطبية والعلاجية للمرافق الصحية في المحافظة .

بدوره ثمن محافظ صنعاء جهود وزير الصحة ودعمه للقطاع الصحي بالمحافظة .. معبرا عن أمله في تأهيل واستكمال تجهيز المستشفى في أسرع وقت لما سيوفره من خدمات لأكثر من 150ألف نسمة يحتاجون للخدمات الصحية.

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