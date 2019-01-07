قيادة محافظ ذمار تتفقد مزارع ألبان رصابة بمديرية جهران

ذمار - سبأ:



[07/يناير/2019]

تفقد محافظ ذمار محمد حسين المقدشي وأمين عام المجلس المحلي بالمحافظة مجاهد شايف العنسي اليوم سير العمل في مزرعة ألبان رصابة التابعة لوزارة الزراعة بمديرية جهران .

واطلع المقدشي والعنسي ومعهما وكيل المحافظة عباس العمدي على أوضاع حضائر قطيع الأبقار ومستوى التغذية المقدمة لها وعلمية الإنتاج بالمزرعة .

وخلال الزيارة أكد المحافظ المقدشي أهمية الحفاظ على الوضع الطبيعي للمزرعة وتحسين مستوى انتاج الألبان والاهتمام بتغذية ورعاية قطيع الأبقار.. مشيدا بجهود إدارة المزرعة في تحسين وضع المزرعة خلال الفترة الماضية .

وحث على الحفاظ على ممتلكات وأصول المزرعة وتضافر الجهود للتغلب على التحديات واستغلال الدعم المقدم من المنظمات وتوظيفه في استعادة الدور الاقتصادي للمزرعة.



وأشار إلى أهمية مزرعة ألبان رصابة في رفد السوق بالحليب ومشتقات الألبان والحد من الاستيراد خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار .

وكان مدير المزرعة على الكبسي قدم شرحا عن أوضاع المزرعة وجهود تعزيز الانتاج والحفاظ على القطيع وتأمين احتياجاته من الغذاء والصعوبات وسبل معالجتها.. مبينا إلى المزرعة تضم 215 رأس من الأبقار و10 مواليد، ونتنج 1200 لتر يوميا من الحليب ومشتقات الألبان المختلفة رغم شحة الامكانيات .

رافقه خلال الزيارة مدير مكتب الزراعة والري المهندس هلال الجشاري وعدد من قيادات القطاع الزراعي.

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