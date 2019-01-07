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مدير دائرة التوجيه المعنوي يلتقي بوالد وأقارب الشهيد العقيد أحمد محمد الحمزي
[07/يناير/2019] صنعاء - سبأ :
التقى مدير دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع اليوم بوالد وأقارب الشهيد العقيد أحمد مهدي حسين الحمزي ركن التوجيه المعنوي بالمنطقة العسكرية السادسة الذي ارتقى إلى ربه شهيداً في ميادين العزة والكرامة دفاعاً عن الوطن ومواجهة جحافل الغزاة ومرتزقتهم في جبهة الساحل الغربي.
وخلال اللقاء أشاد مدير التوجيه المعنوي بالأدوار البطولية والمواقف الشجاعة التي أبداها الشهيد ورفاق دربه في مواجهة المعتدين والمرتزقة منتصرين للإرادة الوطنية وعزة وكرامة واستقلال شعبنا اليمني.
وأوضح العميد سريع بأن الشهداء هم الأعظم منا جميعاً وقد كرمهم الله بالشهادة وهذا أعظم تكريم.. مؤكداً المضي على نفس الدرب الذي خطه الشهداء بدماءهم الزكية حتى تحقيق النصر.
من جهتهم أكد والد وأقارب الشهيد اعتزازهم بأن الله كرمهم بهذا الوسام ونيل ولدهم الشهادة في سبيل الله والوطن وأنهم سيقدمون الشهيد تلو الشهيد من أجل الوطن وقضية الشعب العادلة.
وفي نهاية اللقاء كرم مدير دائرة التوجيه المعنوي والد الشهيد بدرع الدائرة.
سبأ