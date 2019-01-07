تنفيذي البيضاء ناقش مستوى الاداء المحلي والتنفيذي والخدمي [07/يناير/2019] البيضاء - سبأ :

ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة البيضاء برئاسة المحافظ علي محمد المنصوري اليوم مستوى الاداء المحلي والتنفيذي والاليات الكفيلة بتعزيز الاداء الخدمي والتنموي في ظل التحديات الراهنة التي يمر بها الوطن في ظل استمرار العدوان والحصار .



واستعرض الإجتماع الذي حضره وكيل المحافظة لشؤن الوحدات الادارية عبدالله الجمالي عدد من تقاريرالاداء و خطط وبرامج تطوير المكاتب التنفيذية وأهمية توافقها مع المرحلة الراهنة وما تتطلبه من خطوات وإجراءات عملية تسهم في تعزيز مستوى العمل التنفيذي والمحلي والخدمي بجميع المجالات التنموية والخدمية .



كما استعرض الاجتماع التقاريرالمتعلقة بمستوى الانضباط الوظيفي في المكاتب التنفيذية رغم الوضع المتصل باستمرار العدوان السعودي الامريكي الذي استهدف كل مقومات الحياه وضرورة قيام جميع قيادات السلطة المحلية والتنفيذية بدورها في حماية امن واستقرار مناطق المحافظة من مرتزقة العدوان .



ووقف اﻹجتماع امام التضحيات التي يسطرها ابطال الجيش واللجان الشعبية في ميادين البطولة وما وراء الحدود في مواجهة قوى العدوان ومرتزقته والانتصارات التي تحققت بجبهات العزه والشرف .



وقد أكد محافظ البيضاء علي المنصوري على ضرورة تعزبز الاداء المحلي والتنفيذي والاسهام في تقديم الخدمات الاساسية في مختلف مجالات التنمية والعمل على تحدي وتجاوز كافة الصعوبات ووضع الحلول والمعالجات العالجة لتحسين الاداء التنفيذي بالمحافظة .



كما أكد على اهمية فاعلية الجهود والاسهام في خدمة قضايا المجتمع وتحمل المسؤلية والعمل بروح الفريق الواحد لمواجهة كافة التحديات الراهنة واستمرار العدوان والحصار .



وثمن المحافظ المنصوري الإنتصارات التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية في جبهات العزة والكرامة والدفاع عن الوطن وسيادة أراضيه .



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