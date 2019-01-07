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قاد ليونيل ميسي برشلونة لفوز صعب 2-1 على مستضيفه خيتافي مسجلا بذلك هدفه السابع في آخر أربع مباريات بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم امس الأحد.
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  رياضة
ميسي يهز الشباك مجددا وبرشلونة يوسع صدارته للدوري الإسباني
[07/يناير/2019]
مدريد – سبأ:
قاد ليونيل ميسي برشلونة لفوز صعب 2-1 على مستضيفه خيتافي مسجلا بذلك هدفه السابع في آخر أربع مباريات بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم امس الأحد.
ومنح ميسي التقدم للفريق الكتالوني في الدقيقة 20 من زاوية صعبة بعدما أنقذ الحارس ديفيد سوريا تسديدته الأولى.

وضاعف لويس سواريز من تقدم برشلونة في الدقيقة 39 بتسديدة مباشرة مذهلة من خارج منطقة الجزاء لكن خيتافي قلص الفارق قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول عبر خايمي ماتا من مدى قريب بعد هجمة رائعة.

ويملك برشلونة، الذي حصد اللقب في سبعة من آخر عشرة مواسم، 40 نقطة من 18 مباراة متقدما بخمس نقاط على أتليتيكو مدريد الذي اكتفى بالتعادل 1-1 مع مستضيفه أشبيلية صاحب المركز الثالث في وقت سابق من يوم امس.

ويتقدم برشلونة بعشر نقاط على ريال مدريد بطل أوروبا الذي استمرت معاناته بهزيمة مفاجئة 2-صفر أمام ضيفه ريال سوسيداد

سبأ
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