[07/يناير/2019]
فيينا – سبأ :
لقى متزلجان ألمانيان حتفهما بسبب انهيارات جليدية بينما لم يتمكن الآلاف من السياح من مغادرة منتجعات تزلج كبرى في الجبال النمساوية في عطلة نهاية الأسبوع بسبب تساقط الثلوج بغزارة.
وتساقطت ثلوج تجاوز ارتفاعها نصف المتر على الجانب الشمالي من جبال الألب منذ صباح امس، بحسب وكالة الانباء الالمانية.
وتم تصنيف خطر الانهيار الجليدي بأنه "مرتفع" عبر معظم جبال الألب النمساوية - وهو ثاني أعلى مستوى على مقياس من خمس درجات.
وتمكن رجال الإنقاذ من انتشال الشبان، إلا أنهما لم يتمكنوا من إنقاذ حياتهما.
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