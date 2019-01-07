[07/يناير/2019]
ليبرفيل – سبأ:
سيطر ضباط في جيش الجابون، صباح اليوم الاثنين، على الإذاعة الوطنية ومنعوا إذاعة كلمة الرئيس علي بونغو، بمناسبة العام الجديد.
وذكرت وكالة رويترز ان ضباط في جيش الجابون نفذ انقلابا فيما يبدو في وقت مبكر صباح اليوم فسيطروا على مبنى الإذاعة الوطنية وعبروا عن عدم رضاهم عن الرئيس علي بونجو الذي يعالج من جلطة دماغية في المغرب.
وقال اللفتنانت كيلي أوندو أوبيانج زعيم ما يعرف باسم الحركة الوطنية لقوات الدفاع والأمن في الجابون إن الكلمة التي ألقاها بونجو بمناسبة العام الجديد ”عززت الشكوك في قدرة الرئيس على الاستمرار في القيام بمسؤوليات منصبه“.
سبأ