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آخر تحديث: الإثنين، 07 - يناير - 2019 الساعة 12:15:04م
المبعوث الأممي يغادر صنعاء بعد زيارة استمرت يومين
غادر صنعاء اليوم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، بعد زيارة استمرت يومين.
السيسي يعترف بالتنسيق الوثيق مع إسرائيل في سيناء
اعترف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بوجود تعاون أمني وثيق مع إسرائيل في شبه جزيرة سيناء خلال مقابلة بُثت يوم الأحد مع برنامج (60 دقيقة) على شبكة (سي.بي.إس) الإخبارية الأمريكية.
النفط يرتفع بدعم محادثات تجارية أمريكية صينية وتخفيضات بقيادة أوبك
صعدت أسعار النفط بأكثر من 1.5بالمئة يوم الاثنين، مدفوعة بحالة من التفاؤل بأن محادثات تُعقد في بكين يمكن أن تنهي الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فيما تلقى الخام أيضا دعما من تخفيضات في إمدادات عدد من كبار المنتجين.
الألمانية جورجيس تحتفظ بلقب أوكلاند للتنس بفوزها على أندريسكو
كافحت حاملة اللقب الألمانية يوليا جورجيس لتنجو من الهزيمة وقضت على حلم الكندية الصاعدة بيانكا أندريسكو لتحسم لقب بطولة أوكلاند للتنس اليوم الأحد.
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طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف موقعا شمال قطاع غزة
[07/يناير/2019]
غرة – سبأ:
قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، موقعا للمقاومة غربي بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
وقالت مصادر أمنية فلسطينية أن طائرات اسرائيلية قصفت بعدد من الصواريخ موقع عسقلان التابع للمقاومة غرب بيت لاهيا ولم تقع إصابات.
سبأ
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