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آخر تحديث: الإثنين، 07 - يناير - 2019 الساعة 12:15:04م
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صلح قبلي ينهي قضية قتل بين أسرتين بمديريتي مذيخرة والظهار في إب
[07/يناير/2019]
إب ـ سبأ:
أنهى صلح قبلي بمحافظة إب اليوم قضية قتل بالخطأ بين أسرتين من مديريتي الظهار ومذيخرة بالمحافظة.

وفي الصلح القبلي الذي تقدمه وكيل المحافظة إسماعيل سفيان بساحة منطقة نعيمة بالظهار، أعلن أولياء دم المجني عليه مروان على هزاع الحسني من مديرية مذيخرة العفو التام والتنازل لوجه الله عن الجاني زيد على نعمان اليفرسي من مديرية الظهار.

وأشاد وكيل المحافظة بالمساعي والجهود الخيرة التي بذلت لتقريب وجهات النظر بين المتنازعين وحل القضية بطرق أخوية بعيداً عن لغة القوة والسلاح.

ودعا المواطنين إلى معالجة القضايا والمشاكل بطرق سلمية وقانونية بعيداً عن الثأر وإقلاق الأمن والسكينة العامة.

فيما ثمن مشائخ وأعيان وأبناء مديريتي الظهار ومذيخرة الجهود التى بذلت لحقن الدماء ووأد فتنة الثأرات بين أبناء القبائل وتجنيب الأسرتين والمديريتين العنف.

حضر الصلح مشائخ المديريتين المحكمين في القضية محمود الحسنى وعبده اليفرسي وبدر عقلان وفاروق العدوف وسلطان الحاج.

سبأ
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