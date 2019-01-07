[07/يناير/2019]
حجة -سبأ:
ناقش اجتماع برئاسة وكيل محافظة حجة للشئون المالية والإدارية الدكتور عبدالملك جحاف، خطط ومشاريع فرع المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية خلال العام الجاري لتطوير الخدمات وتوسيعها للمناطق المحرومة على مستوى مديريات المحافظة.
وتطرق الاجتماع الذي ضم مسئولي فرع المؤسسة إلى الإشكالات التقنية لضعف الشبكات وأسبابها والحلول المناسبة لتجاوزها , وكذا مخالفات البناء العشوائية لأصحاب البسطات والصناديق في حرم المبنى التابع للمؤسسة .
وقدم مدير عام فرع المؤسسة بالمحافظة المهندس سامي الخطيب تقريراً حول مستوى الإنجاز والصعوبات والمعوقات التي تواجه سير العمل .
وأشاد الوكيل جحاف بجهود قيادة وموظفي فرع الاتصالات بالمحافظة من أجل توسيع وتطوير خدمات الاتصالات خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار.
كما أكد دعم السلطة المحلية لجهود الفرع وتذليل الصعوبات التي يواجهها بما يسهم في تحسين مستوى خدمات الاتصالات والإنترنت والإيرادات.
سبأ