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وفاة 98 وإصابة 592 شخصاً في حوادث مرورية بمحافظة صنعاء عام 2018
[07/يناير/2019]
صنعاء- سبأ:

توفي 98 شخصاً وأصيب 592 آخرين في حوادث مرورية بمحافظة صنعاء خلال العام 2018.


وأوضح تقرير صادر عن مرور المحافظة تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن 366 حادثاً خلال العام الماضي بالمحافظة أسفر عن وفاة 98 شخصاً وإصابة 592 آخرين بينهم 366 إصابتهم بليغة.

وأشار إلى أن الحوادث توزعت بين 90 حادثة دهس و 145 تصادم و 125 انقلاب و 6 أخرى ، مبيناً أن إجمالي الخسائر المادية الناتجة عنها بلغ 109 ملايين و 450 ألف ريال.

وذكر التقرير أن إجمالي مخالفات نظم السير التي تم رصدها وصل إلى خمسة آلاف و 149 مخالفة.

وأرجع مدير عام المرور بالمحافظة العقيد أحمد القحوم أسباب ارتفاع الحوادث والوفيات إلى السرعة الزائدة وعدم الالتزام بالإشارات والإرشادات المرورية.

ودعا سائقي المركبات إلى الالتزام بقواعد المرور حرصاً على سلامتهم وحفاظاً على حياتهم.

سبأ
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