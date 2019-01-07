المبعوث الأممي يغادر صنعاء بعد زيارة استمرت يومين غادر صنعاء اليوم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، بعد زيارة استمرت يومين.