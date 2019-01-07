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آخر تحديث: الإثنين، 07 - يناير - 2019 الساعة 10:56:49ص
المبعوث الأممي يغادر صنعاء بعد زيارة استمرت يومين
غادر صنعاء اليوم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، بعد زيارة استمرت يومين.
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صورة للمبعوث لدى وصوله صنعاء
المبعوث الأممي يغادر صنعاء بعد زيارة استمرت يومين
[07/يناير/2019]
صنعاء - سبأ:
غادر صنعاء اليوم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، بعد زيارة استمرت يومين.
سبأ
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