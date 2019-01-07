محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل القيادة القطرية لحزب البعث تدين الاعتداء السافر على أبناء محافظة شبوة



أدانت القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي قطر اليمن الاعتداء السافر بحق آل المحضار بمديرية مرخة في محافظة شبوة من قبل ما يُسمى بالنخبة الشبوانية المدعومة من الإمارات.



وأشارت القيادة القطرية في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الاعتداءات التى ترتكبها دول العدوان تأتي ضمن مخططها للسيطرة الكاملة على مقدرات الوطن ونهب ثرواته وانتهاكاتها المستمرة للسيادة الوطنية.



وأكدت دعمها واستمرارها في مواجهة العدوان وأدواته والتحركات المناهضة والمقاومة للغُزاة والمعتدين حتى تحرير كامل التراب الوطني، محملة قوى العدوان تداعيات الاعتداءات الهمجية بحق الشعب اليمني .

سبأ [07/يناير/2019] صنعاء - سبأ:سبأ