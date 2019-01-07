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آخر تحديث: الإثنين، 07 - يناير - 2019 الساعة 09:30:45ص
انتصارات ميدانية للجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية
حقق الجيش واللجان الشعبية انتصارات ميدانية خلال مواجهته مع العدو السعودي ومرتزقته واستهدف تعزيزاتهم ومواقعهم بالصواريخ والقذائف المدفعية خلال الـ24 ساعة الماضية.
مطار مسقط الدولي يُنافِس على لقب أفضل مطار في العالم
انضم مطار مسقط الدولي إلى قائمة المطارات التي تتنافس لحصد جائزة (سكاي تراكس لأفضل مطار في العالم لعام 2019م).
قرابة مليار و400 مليون دولار خسائر القطاع الخاص بأمانة العاصمة جراء العدوان
أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة النتائج الأولية لحصر أضرار منشآت القطاع الخاص في أمانة العاصمة جراء العدوان خلال الفترة 2015 - 2018م.
الألمانية جورجيس تحتفظ بلقب أوكلاند للتنس بفوزها على أندريسكو
كافحت حاملة اللقب الألمانية يوليا جورجيس لتنجو من الهزيمة وقضت على حلم الكندية الصاعدة بيانكا أندريسكو لتحسم لقب بطولة أوكلاند للتنس اليوم الأحد.
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أحزاب التحالف الديمقراطي تحمل دول العدوان مسئولية ماسيترتب على الاعتداء على أبناء شبوة
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العدوان السعودي على اليمن
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UN envoy leaves Sanaa after two-day visit
[07/يناير/2019] SANAA, Jan. 7 (Saba) - The United Nations Secretary-General's Special Envoy to Yemen, Martin Griffith, left on Monday the capital Sanaa after a two-day visit.
AA
Saba
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