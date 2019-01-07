الألمانية جورجيس تحتفظ بلقب أوكلاند للتنس بفوزها على أندريسكو كافحت حاملة اللقب الألمانية يوليا جورجيس لتنجو من الهزيمة وقضت على حلم الكندية الصاعدة بيانكا أندريسكو لتحسم لقب بطولة أوكلاند للتنس اليوم الأحد.