أحزاب التحالف الديمقراطي تحمل دول العدوان مسئولية ماسيترتب على الاعتداء على أبناء شبوة

صنعاء- سبأ:

حملت أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي دول العدوان مسئولية التداعيات المترتبة على جريمة اعتداء ما تسمى بقوات النخبة الشبوانية التابعة للإمارات على أبناء محافظة شبوة وكافة الجرائم التي سبقتها في كل المحافظات اليمنية.



وأوضحت أحزاب التحالف في بيان تقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أن الاعتداءات والجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان محاولة لتركيع أحرار الشعب اليمني ونهب ثرواته واحتلال أراضيه والنيل منه.



ودعا البيان جميع الأحرار في محافظة شبوة إلى الانتفاضة في وجه دول العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي وأدواتها في الداخل، وتعزيز التلاحم مع جميع القوى الوطنية الشريفة المناهضة للعدوان وجرائمه.

[07/يناير/2019]سبأ