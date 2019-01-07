محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل المكتب السياسي للحزب الناصري الديمقراطي يحمل الأمم المتحدة مسئولية ممارسات دول العدوان في الجنوب صنعاء-سبأ:

استنكر المكتب السياسي للحزب الناصري الديمقراطي الاعتداء الصارخ على أبناء مديرية مرخة بمحافظة شبوة، محملاً الأمم المتحدة مسئولية الأعمال الإجرامية التي تمارسها دول العدوان بقيادة السعودية والإمارات.



وحيا المكتب السياسي في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه الموقف البطولي المشرف لأبناء مرخة الذين لقنوا أدوات العدوان درساً لن تنساه أثناء مقاومتهم لهجومها المروع .



وحمل البيان الأمم المتحدة كامل المسئولية إزاء صمتها تجاه ممارسات دول العدوان الإماراتي السعودي ضد الشعب اليمني .



ودعا كافة الأحرار من أبناء اليمن إلى الوقوف صفاً واحداً مع أبناء قبائل مرخة بمحافظة شبوة ومساندتهم ودعمهم بكل الوسائل المتاحة.

سبأ [07/يناير/2019]سبأ