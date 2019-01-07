محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تنسيقية الجبهة الوطنية الجنوبية تدعو أبناء الجنوب إلى مواجهة المشروع الإمارتي الخطير في اليمن

دعت اللجنة التنسيقية للجبهة الوطنية الجنوبية لمقاومة الغزو والاحتلال كافة أبناء المحافظات الجنوبية إلى اليقظة والعمل على مواجهة المشروع الإماراتي الخطير في اليمن .



وأكدت اللجنة في بيان لها تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه استمرارها في مقارعة كل المشاريع الاستعمارية والتصدي لها بالتعاون مع كل الشرفاء من أبناء الوطن .



وأدان البين الأعمال الإجرامية التي ارتكبتها ماتسمى بالنخبة الشبوانية التابعة للاحتلال الإماراتي بحق مواطنين من أبناء مديرية مرخة بمحافظة شبوة بالعدوان عليهم ومحاصرتهم بالأطقم العسكرية وهم في بيوتهم ثم قتل العشرات منهم .



وأشارت إلى أن ممارسات هذه المليشيات الإجرامية تعكس المهام الخطيرة التى من أجلها قامت قوات الاحتلال الإماراتي بتشكيلها والتى تنتمي أصلا إلى جماعات إرهابية معروفه مثل القاعدة وداعش .

سبأ [07/يناير/2019] صنعاء -سبأ:وأكدت اللجنة في بيان لها تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه استمرارها في مقارعة كل المشاريع الاستعمارية والتصدي لها بالتعاون مع كل الشرفاء من أبناء الوطن .وأدان البين الأعمال الإجرامية التي ارتكبتها ماتسمى بالنخبة الشبوانية التابعة للاحتلال الإماراتي بحق مواطنين من أبناء مديرية مرخة بمحافظة شبوة بالعدوان عليهم ومحاصرتهم بالأطقم العسكرية وهم في بيوتهم ثم قتل العشرات منهم .وأشارت إلى أن ممارسات هذه المليشيات الإجرامية تعكس المهام الخطيرة التى من أجلها قامت قوات الاحتلال الإماراتي بتشكيلها والتى تنتمي أصلا إلى جماعات إرهابية معروفه مثل القاعدة وداعش .سبأ