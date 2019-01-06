محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الأحزاب المناهضة للعدوان تستنكر اعتداءات ما يسمى بالنخبة الشبوانية صنعاء - سبأ :

استنكرت أحزاب التكتل المناهضة للعدوان الاعتداءات الإجرامية لما يسمى بقوات النخبة الشبوانية بحق أبناء محافظة شبوة.



وأشارت في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن أخر تلك الجرائم ما قامت به مليشيات ما تسمى النخبة الشبوانية بحق أبناء مديرية مرخة بشبوة من قتل للأبرياء بمساندة طائرات الأباتشي التابعة للاحتلال الإماراتي .



ولفت البيان إلى أن تلك الجرائم أظهرت دوافع العدو الإماراتي اللا إنسانية ونواياه الخبيثة عبر أدواته الإرهابية في المحافظات المحتلة ومحاولته إذلال المواطنين.



وجددت أحزاب التكتل المناهضة للعدوان التأكيد على دعمها الكامل والمطلق للانتفاضة الشعبية لأبناء شبوة ضد قوات الاحتلال الإماراتية ومليشياتها.



ودعت كافة المكونات الجنوبية إلى توحيد جهودها وتحركاتها الشعبية حتى تحرير كامل الأراضي المحتلة في المحافظات الجنوبية .

سبـأ [06/يناير/2019]سبـأ