محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل التنظيم الوحدوي يدين جريمة ما يسمى النخبة الشبوانية بحق أبناء مرخة بشبوة صنعاء - سبأ :

أدانت قيادة التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بشدة ما أقدمت عليه ما تسمى النخبة الشبوانية التي تقودها وتمولها الإمارات من اعتداء بحق أبناء مديرية مرخة بمحافظة شبوة والذي أدى إلى استشهاد عدد أبناء شبوة الأحرار.



وفيما أدان التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري تلك الجريمة والإعتداء الصارخ بحق أبناء مرخة، حمل دول العدوان المسؤولية الكاملة.



وحيا التنظيم الموقف البطولي للأحرار في تلك المنطقة والشجاعة التي تحلوا بها في مقاومة الغزاة والمرتزقة.. داعيا الأحرار بمحافظة شبوة والمحافظات الأخرى إلى الوقوف إلى جانب أبناء مديرية مرخة للدفاع عن الأرض والعرض وطرد الغزاة ومرتزقتهم من المحافظات المحتلة.



كما دعا البيان الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى إدانة ذلك الاعتداء البربري.

سبـأ [06/يناير/2019]سبـأ