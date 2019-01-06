محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أحزاب المشترك تدين جريمة ما يسمى النخبة الشبوانية بحق المواطنين في شبوة صنعاء - سبأ :

أدانت أحزاب اللقاء المشترك جريمة ما يسمى النخبة الشبوانية المسلحة التابعة للإمارات بغطاء ومشاركة من الطيران الإماراتي بالاعتداء على قبائل منطقة الهجر بمديرية مرخة بدعاوى مذهبية وعنصرية ومحاولة اقتحام قراهم والتي سقط على إثرها شهداء وجرحى من أبناء شبوة .



وأوضحت أحزاب اللقاء المشترك في بيان لها تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبا ) إن هذه الجريمة وهذا الأعتداء من قبل المليشيا المشكلة إماراتيا إنما يأتي في سياق العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي على اليمن، الذي يهدف لنهب ثروات البلاد وإذلال الشعب وإسكات الأصوات الحرة، وضمن مخطط السيطرة الكاملة وسلب القرار والتحكم باليمن أرضا وإنسانا وفي مقدمتها المناطق التي تسمى محررة بينما هي ترزح تحت الاحتلال".



واكد البيان مساندة وتضامن احزاب اللقاء المشترك مع أبناء شبوة في كل مواقفهم الحرة والأبية الرافضة لتواجد هذه المليشيا التي تخدم أجندة العدوان وتمارس مهامها العدوانية والقمعية.



كما اكدت أحزاب اللقاء المشترك موقفها الثابت الداعي للانتفاضة في وجه المحتلين الجدد ، محملا العدوان وفي المقدمة دويلة الإمارات مسؤولية إزهاق الأرواح وترويع الأطفال والنساء في منطقة مرخة بشبوة.

سبـأ [06/يناير/2019]سبـأ