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عضو المجلس السياسي الأعلى النعيمي يعزي في وفاة الشيخ أحسن العقر
[06/يناير/2019]
صنعاء - سبأ :

بعث عضو المجلس السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ احسن بن ناصر العقر، بعد حياة حافلة بالعطاء الاجتماعي والوطني.

وأشاد النعيمي في برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ عسكر بن أحسن العقر وكافة آل مقبل والعقران، بمناقب الفقيد الذي قضى معظم حياته في خدمة القبيلة والوطن، ويعد أحد كبار مشائخ نهم ورموزها.. مؤكدا أن رحيله مثل خسارة لقبيلة نهم والعقران بصورة خاصة والوطن بشكل عام.

وأشار إلى أن الفقيد كان أحد الشخصيات الإجتماعية المشهود لها بالمواقف الوطنية الشجاعة ويعتبر مرجعاً من مرجعيات القبيلة في السلف والعرف.

وعبر عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد ومحبيه في هذا المصاب .. سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنّا لله وَإنَّا إليه رَاجِعون".

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