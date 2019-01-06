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آخر تحديث: الأحد، 06 - يناير - 2019 الساعة 10:10:27م
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رئيس الوزراء يعزي في وفاة السفير محسن الحباري
[06/يناير/2019]
صنعاء - سبأ :

بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، برقية عزاء ومواساة في وفاة السفير محسن محمد احمد الحباري، الذي وافاه الأجل بعد حياة زاخرة بالنضال والعطاء الوطني في المجالين الاجتماعي والدبلوماسي.

واعرب رئس الوزراء عبر البرقية عن المه وحزنه وتعازيه ومواساته لنجل الفقيد الشيخ ريام محسن الحباري والشيخ محمد عبدالحميد الحباري والشيخ سام عبدالحميد الحباري وكافة آل الحباري وقبيلة أرحب عامة بهذا المصاب.

ونوه بمناقب الفقيد وعطائه الوطني المشهود في خدمة وطنه والتمثيل المسؤول لمصالحه العليا في مختلف المناصب الدبلوماسية التي شغلها .. سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".

سبـأ
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