محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تكريم موظفي وعمال فرع شركة النفط بالحديدة الحديدة سبأ :

كرمت وزارة النفط والمعادن ، اليوم عمال وموظفي شركة النفط اليمنية بمحافظة الحديدة وفروعها ، لثباتهم وحرصهم على مواصلة العمل رغم تصعيد العدوان على المحافظة .



وفي حفل التكريم اكد وزير النفط والمعادن المهندس أحمد عبدالله دارس، ان هذا التكريم لجميع عمال وموظفي شركة النفط اليمنية بالحديدة وفروعها يعد تقديرا لصمودهم في مقار أعمالهم رغم تصعيد العدوان العسكري المتواصل على المحافظة وعدم التزام مرتزقته باتفاق السويد .



واعتبر دارس هذا التكريم حافزا وتشجيعا لكافة العمال والموظفين بهدف استمرارهم في الصمود ومواصلة العمل في خدمة المواطنين في جميع المحافظات .



إلى ذلك اشاد المدير التنفيذي لشركة النفط ياسر الواحدي بثبات وصمود عمال وموظفي شركة النفط بالحديدة ،والتزامهم بالعمل في فرع الشركة والمنشآت النفطية وفروعها رغم القصف وتحليق الطيران المتواصل على المحافظة .



وأشار الواحدي إلى أن هذا التكريم يأتي ضمن إهتمام القيادة السياسية والوزارة والشركة بكوادر الشركة بالحديدة لمواصلة العمل في خدمة المجتمع .



عقب ذلك قام الوزير والمدير التنفيذي ونائب المدير التنفيذي الدكتور رامي حناب ومدير فرع الشركة محمد اللكومي بتكريم العمال والموظفين بشهادات تقديرية ومبالغ مالية .



وقد عبر موظفوا الشركة عن تقديرهم لهذه اللفتة الكريمة من قيادة الوزارة والشركة .. مؤكدين إستمرارهم في أداء واجباتهم ومهامهم لخدمة المجتمع والوطن رغم استمرار العدوان وتصعيده على المحافظة.

سبـأ [06/يناير/2019]سبـأ