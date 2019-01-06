محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل منظمة جانسيو توزع مساعدات غذائية لـ120 أسرة بذمار ذمار - سبأ :

وزعت منظمة جانسيو اليوم مساعدات غذائية لـ120 من الأسر الأشد فقراً والنازحين والأيتام بمدينة ذمار.



وخلال التوزيع أشار مدير مكتب الشؤون والعمل خالد سيف المقدشي إلى أهمية مثل هذه المشاريع الخيرية لتعزيز التكافل الاجتماعي والحد من آثار الأزمة الإنسانية.



ولفت إلى ضرورة تكاتف الجهود المجتمعية والإنسانية للتخفيف من معاناة الأسر الفقيرة والمحتاجة والنازحين والأيتام وتوفير احتياجاتهم الضرورية.



إلى ذلك اطلع مدير مكتب الشئون الاجتماعية والعمل خالد سيف المقدشي، على نشاط المخبز الخيري بحي هران بمدينة ذمار والذي تديره مؤسسة الورود الإنسانية الخيرية بتمويل فاعلة خير، ويقدم الخبر بشكل يومي لأكثر من 120 أسرة محتاجة.



وأشاد المقدشي بأنشطة مؤسسة الورود في تقديم المساعدة للفقراء والمحتاجين والنازحين.. داعيا المنظمات والجمعيات إلى التنافس في تنفيذ الأعمال الخيرية خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد.



سبـأ [06/يناير/2019]سبـأ